Stand: 26.06.2024 15:06 Uhr Unbekannte beschmieren Lübecker Kirchen mit Farbe

In Lübeck sind zwei Kirchen mit Farbe beschmiert worden. Vor etwa einer Woche warfen Unbekannte nach Polizei-Angaben offenbar Gläser mit weißer Farbe an die evangelischen Gotteshäuser. Betroffen sind die St.-Thomas-Kirche in der Marlistraße und die St.-Philippus-Kirche in der Schlutuper Straße. Die Polizei hoffen auf Zeugenhinweise. Sie ermittelt wegen des Verdachts der gemeinschädlichen Sachbeschädigung.

