Stand: 18.07.2024 15:51 Uhr Umweltpreise für Dithmarscher Schulen verliehen

20 Dithmarscher Schulen haben in diesem Jahr den Umweltpreis des Kreises erhalten. Acht weitere dürfen sich ab sofort "Zukunftsschule.SH" nennen. Die Umweltpreise wurden in drei Gruppen verliehen: in den Klassenstufe eins bis vier, fünf bis neun und zehn bis 13. Ausgezeichnet wurden verschiedene Projekte, zum Beispiel insektenfreundliche Schul- und Apfelgärten oder auch Obststreuwiesen sowie die Betreuung eines schuleigenen Bienenvolkes.

Dithmarscher Umweltpreis existiert seit 1986

Der Dithmarscher Umweltpreis wird jedes Jahr seit 1986 verliehen. Alle zwei Jahre können sich die Schulen außerdem als "Zukunftsschule.SH" bewerben. Dabei gibt es drei Qualitätsstufen: erstens für Schulen, die mindestens zwei Aktionen zur nachhaltigen Entwicklung anbieten, zweitens für Schulen, die sich für die Zusammenarbeit mit anderen Schulen einsetzen und drittens für Schulen, die in der Bildung eine nachhaltige Entwicklung nachweisen können. Diese Auszeichnung gibt es seit 2005. In Dithmarschen gibt es aktuell 15 offizielle Zukunftsschulen.

