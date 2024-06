Stand: 21.06.2024 14:53 Uhr Ultra-Radler vom SV Enge Sande gewinnen "Race across America"

Das Ultra Cycling Team des SV Enge-Sande aus Nordfrieslandhat das Race Across America 2024 in der Kategorie mit acht Fahrern gewonnen. Das Team durchquerte die USA von West nach Ost in fünf Tagen und 13 Stunden. Insgesamt waren das fast 5000 Kilometer. Teamleiter und Fahrer Soeren Soenksen sagte nach der Ankuft in Atlantic City, Ziel sei es gewesen, der schnellste deutsche Achter seit Beginn des Rennens 1982 zu sein. Das sei gelungen und das habe noch kein anderes Team aus Europa geschafft.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.06.2024 | 16:30 Uhr