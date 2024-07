Stand: 16.07.2024 16:20 Uhr Überfall auf Bäckerei in Lübecker Innenstadt

Eine Bäckerei-Filiale in der Lübecker Innenstadt ist am Montagnachmittag überfallen worden. Der Tatverdächtige betrat laut Polizei um 15.15 Uhr die Bäckerei in der Königsstraße auf der Lübecker Altstadtinsel. Er bedrohte demnach zwei Angestellte mit einer Waffe und forderte Bargeld von ihnen. Die Mitarbeiterinnen händigten ihm einige Hundert Euro aus, woraufhin der Räuber flüchtete. Verletzt wurde niemand. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Der Verdächtige ist etwa 1,80 Meter groß, schlank und im Alter von Mitte bis Ende 20. Er trug eine Sonnenbrille, eine FFP2-Maske, eine dunkle Hose und einen Pullover.

