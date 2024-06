Stand: 20.06.2024 10:45 Uhr UKSH Lübeck und Ameos Klinikum Oldenburg starten neues Projekt

Das UKSH (Universitätsklinikum Schleswig-Holstein) Lübeck und das Ameos Klinikum Oldenburg (Kreis Ostholstein) starten ein gemeinsames Projekt in der Intensiv-Medizin. Laut UKSH können Ärzte aus beiden Kliniken künftig in Echtzeit wichtige Vitaldaten ihrer Patienten austauschen - also zum Beispiel Daten zum Blutdruck oder Beatmungswerte. Durch ein Audio-Video-System ist es ihnen dann möglich, gemeinsam zu behandeln. Komplexe Behandlungsverläufe könnten so gemeinsam beurteilt und über Therapien beraten werden, teilte das UKSH mit. Insgesamt sind zwölf Betten an das System angeschlossen. Das Projekt ist vorerst auf ein Jahr angelegt.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.06.2024 | 08:30 Uhr