Stand: 12.06.2024 15:51 Uhr UKSH Lübeck bittet um Blutspenden

Zum Weltblutspendetag am Freitag ruft das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) auch in Lübeck dazu auf, Blut zu spenden. Die Menschen seien auf die Blutpräparate angewiesen, so der Leiter der Blutspende am UKSH, Sven Schuster. Insbesondere in den Sommermonaten werde weniger Blut gespendet. Termine am UKSH Lübeck sind unter terminland.de/uksh möglich.

