UKSH-Chef Scholz erhält hohen ukrainischen Orden

Für sein Engagement in der Aktion "UKSH hilft Ukraine" wird der Chef des Universitätsklinikums, Jens Scholz, mit dem "Orden des Heiligen Panteleimon" ausgezeichnet, einer der höchsten Ehrungen im ukrainischen Gesundheitswesen. Die Verleihung findet am Freitag in Lübeck statt. Das UKSH hat bisher 30 Lastwagen mit medizinischen Hilfsgütern und Medikamenten in die Ukraine geschickt. Zudem wurden mehr als 7.500 ukrainische Geflüchtete und Kriegsverletzte am UKSH versorgt.

