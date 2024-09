Stand: 11.09.2024 14:27 Uhr Trotz Helma-Insolvenz, Nordseeresort Büsum vor Fertigstellung

Erleichterung bei Büsums Bürgermeister Hans-Jürgen Lütje (Freie Wählergemeinschaft Büsum, FWB), denn die Mehrzahl der Ferienhäuser und -wohnungen im neuen Nordseeresort können trotz der Insolvenz vom Ferienhausbauer Helma fertiggestellt werden. Das teilt der Insolvenzverwalter auf NDR-Anfrage mit. Für Hans-Jürgen Lütje sind die 114 neuen Ferienhäuser und -wohnungen ein wichtiger Baustein für das Gesamttourismuskonzept in Büsum (Kreis Dithmarschen): "Wir haben 2014 festgestellt, dass wir viel, viel zu wenig Ferienhäuser haben." Durch die neuen Ferienhäuser von Helma ist nach Angaben von Lütje noch ein anderes Ferienklientel nach Büsum gekommen. Im September war das Insolvenzverfahren gegen Helma am Amtsgericht Gifhorn in Niedersachen eröffnet worden. Die Arbeiten im Nordseeresort Büsum sollen laut Insolvenzverwalter bis Ende November abgeschlossen sein.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.09.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen