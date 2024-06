Stand: 22.06.2024 10:56 Uhr Tourismus: Buchungslage im Sommer noch unter Vorjahresniveau

In einem Monat beginnen in Schleswig-Holstein die Sommerferien. In Niedersachsen, Bremen oder Thüringen haben sie schon dieses Wochenende begonnen. Die Urlaubsorte im Norden sind aber nach Angaben der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein teils nicht besonders gut gebucht. Kiel liegt bei den Reservierungen für den Sommer nach eigener Aussage noch 30 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Die Lübecker Bucht verzeichnet aktuell 20 Prozent weniger Buchungen als im vorigen Sommer. Und auch rund um die Flensburger Förde sind Hotels und Ferienwohnungen gerade einmal zur Hälfte ausgelastet.

