Stand: 25.06.2024 09:37 Uhr Tornesch: Neuer Bürgermeister wird vereidigt

Die Ratsversammlung in Tornesch (Kreis Pinneberg) vereidigt Dienstag den zukünftigen Bürgermeister Christopher Radon (CDU). Er hat bei der Wahl Anfang Februar 57 Prozent der Stimmen bekommen. Radon ist seit 2008 Ratsmitglied in Tornesch und seit 2013 stellvertretender Bürgermeister. Die amtierende Bürgermeisterin Sabine Kählert (parteilos) hatte sich nach sechs Jahren im Amt nicht erneut zur Wahl gestellt. Christopher Radon tritt sein Amt zum 1. Juli an. Der 46-Jährige möchte während seiner Amtszeit den Fokus auf die Verkehrsinfrastruktur legen und dabei mehr Bahnhalte schaffen und den Ausbau der A23 vorantreiben.

