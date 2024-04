Stand: 22.04.2024 16:57 Uhr Tornesch: Bereits beschlossener Schulneubau wird erneut geprüft

In der Ratsversammlung von Tornesch (Kreis Pinneberg) wird ein bereits beschlossener Neubau der /fernsehen/screenshot1728206_v-contentxl.jpgJohannes-Schwennesen-Schule erneut geprüft. Hintergrund ist, dass sich die Mehrheitsverhältnisse in der Ratsversammlung geändert haben. SPD, Grüne und FDP entschieden sich 2022 für den Bau. Seit vergangenem Juni bilden aber CDU und das Bündnis "Bürger für Tornesch" die Mehrheit. Sie setzen sich wiederum für einen Grundschul-Neubau in der Nähe ein - der wäre aber sieben Millionen Euro teurer und würde drei Jahre länger dauern, so ein Hamburger Planungsbüro. Am Montagabend soll der Bau- und Planungsausschuss eine Entscheidung treffen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.04.2024 | 16:30 Uhr