Stand: 15.09.2024 11:22 Uhr Tödliches Unglück in einer Baugrube in Siek

In Siek (Kreis Stormarn) ist ein Mann bei Bauarbeiten in einer Baugrube tödlich verunglückt. Laut Polizei war am Samstagnachmittag ein Betonteil von der Hauswand eines Einfamilienhauses im Papendorfer Weg abgerissen und hatte den 36-Jährigen getroffen. Warum es zu dem Unfall gekommen ist, sei noch unklar. Die Feuerwehr konnte den Mann vor Ort nur noch tot bergen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.09.2024 | 09:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Stormarn