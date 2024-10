Stand: 10.10.2024 09:55 Uhr Tipps für internationale Studierende in Kiel

Ein neues Land, eine neue Stadt, eine andere Kultur - das ist eine große Herausforderung für die neuen internationalen Studierenden an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Damit sie sich hier schnell einleben, gibt das Studentenwerk Schleswig-Holstein ihnen im Workshop "How to handle Germany?" am Donnerstag Tipps für das Leben in Kiel. Ramona López vom Studentenwerk sagte, dass es dabei um solche Fragen geht: "Wie melde ich mich krank, wenn ich einen Nebenjob habe? Wie viel darf ich überhaupt jobben? Was ist wichtig zu beachten, wenn man Miete zahlt". Insgesamt hat der Workshop sechs Stationen.

