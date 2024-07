Stand: 31.07.2024 16:20 Uhr Timmendorfer Strand: Touristenbahn und Auto kollidieren

In Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) ist am Mittwochnachmittag ein Auto mit der kleinen Touristenbahn zusammengestoßen. Da zunächst unklar war, wie viele Personen verletzt wurden, löste die Leitstelle Großalarm aus. Zahlreiche Rettungskräfte eilten zum Unfallort an der Strandstraße Ecke Paduaweg. Nach Angaben der Polizei sind acht bis zehn Personen betroffen. Ob jemand schwer verletzt wurde, blieb zunächst unklar. Die kleine Touristenbahn fährt über Straßen und die Promenade. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist bisher offen. | NDR Schleswig-Holstein 31.07.2024 16:00 Uhr

