Stand: 23.10.2024 16:05 Uhr Tierquälerei: Stute in Süderlügum misshandelt

In Nordfriesland ermittelt die Polizei wegen schwerer Tierquälerei. Unbekannte sollen in Süderlügum mehrfach eine Stute misshandelt haben. Das Tier wurde geschlagen und vermutlich mit einer Kette verletzt. Laut Polizei ereigneten sich die Vorfälle am 8. September sowie zwischen dem 13. und 19. Oktober, jeweils in den frühen Morgenstunden. Die Stute musste mehrfach tierärztlich behandelt werden. Zeugen, die in der Nähe der Straße "Zur Heide" etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 16:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.10.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland