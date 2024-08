Stand: 02.08.2024 08:08 Uhr Tierheime und Wildtierstationen in SH überfüllt

Die Tierheime in Schleswig-Holstein sind in Sorge, dass Urlauber möglicherweise Hunde oder Katzen aus dem Urlaubsland mitbringen. Das Tierheim in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) berichtet, dass diese Tiere oft nicht gegen Tollwut geimpft seien und erst einmal wochenlang in Quarantäne müssten.

Ausgesetzte Schildkröten sorgen für Platzmangel

Allerdings seien die Tierheime im Land bereits auch ohne diese Neuzugänge überfüllt. Der Appell: Lieber ein Tier aus einem Tierheim zu sich nehmen, da diese medizinisch durchgecheckt und geimpft sind. Auch die Wildtierstationen klagen: In Klein Offenseth-Sparrieshoop (Kreis Pinneberg) sorgen exotische - und vermutlich ausgesetzte - Haustiere wie Schildkröten für Platzmangel, so Leiter Christian Erdmann.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.08.2024 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg