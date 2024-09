Stand: 30.09.2024 10:10 Uhr Themenwoche zur Sexarbeit startet in Kiel

In Kiel startet am Montag eine Themenwoche zur Sexarbeit. Dabei sind Lesungen, Fragerunden und Vorträge geplant. Organisiert wird die Themenwoche von der Fachberatungsstelle für Prostituierte aller Geschlechter in Schleswig-Holstein Cara*SH. Auftakt ist eine Fotoausstellung von Fotograf Tim Oehler im Pop-Up Pavillion am Alten Markt. Wie Kim Kairis von Cara*SH sagt, werden damit Sexarbeitende porträtiert und als individuelle Menschen greifbar gemacht. Das zeige sie in ihrem Menschsein und reproduziere nicht klischeehaft gewisse Vorstellungen.

