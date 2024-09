Stand: 18.09.2024 17:43 Uhr Technischer Defekt Grund für Großeinsatz in Lübecker Schule

Der Großeinsatz der Polizei an einem Lübecker Berufsschulzentrum Ende Juni ist durch einen technischen Defekt ausgelöst worden. Schuld war ein falsch installierter Melder des Amok-Alarmsystems der Schule. Das hat laut Polizei eine von der Stadt beauftragte Untersuchung ergeben. Die Berufsschule war am 25. Juni komplett abgeriegelt worden, nachdem an der Schule der Amok-Alarm ausgelöst wurde. Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte durften das Gebäude vier Stunden nicht verlassen. Ein Großaufgebot der Polizei untersuchte das Gelände, stellte aber keine Hinweise auf eine Gefährdung oder mögliche Auslöser fest.

