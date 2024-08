Stand: 05.08.2024 16:02 Uhr Tarifabschluss für Beschäftigte der Baumschulen in SH

Die Beschäftigten der Baumschulen in Schleswig-Holstein bekommen mehr Gehalt. Darauf hat sich die Gewerkschaft IG Bau nach eigenen Angaben mit dem Bund deutscher Baumschulen geeinigt. Der neue Tarifvertrag hat eine Laufzeit von knapp zwei Jahren. Er sieht vor, dass die Stundenlöhne noch in diesem Jahr um bis zu knapp 14 Prozent ansteigen sollen. Auch die Auszubildenden sollen mehr Gehalt bekommen. In Schleswig-Holstein arbeiten nach Zahlen des Bundes deutscher Baumschulen knapp 2.000 Beschäftige in der Branche, vor allem im Kreis Pinneberg.

Archiv 8 Min Nachrichten 17:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.08.2024 | 17:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg