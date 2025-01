Stand: 18.01.2025 13:20 Uhr Tank-Tourismus aus Dänemark: Sprit günstiger in Deutschland

An den Tankstellen an der deutsch-dänischen Grenze dürfte es am Sonnabend wieder voll werden. Laut ADAC sind Diesel und Benzin auf deutscher Seite günstiger als in Dänemark - im Vergleich etwa 10 Cent pro Liter. Der Anstieg hat vor allem steuerliche Gründe - die dänische Regierung hat in diesem Jahr die Steuern auf Kraftstoffe angehoben. Einige Tankstellen in Flensburg berichten deshalb, dass in letzter Zeit mehr dänische Kunden bei ihnen tanken. Die hohen Steuern machen besonders Dieselautos unattraktiv in Dänemark. Laut dem dänischen Autoclub Forenede Danske Motorejere (FDM) wurden im gesamten letzten Jahr nur knapp 1.200 dieselbetriebene Autos verkauft. Dagegen sind E-Autos ein Renner, denn Strom ist dafür in Dänemark vergleichsweise günstig.

