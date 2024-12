Stand: 05.12.2024 09:31 Uhr Tag des Ehrenamts in Südholstein

Am Donnerstag ist der bundesweite Tag des Ehrenamts. An vielen Stellen sind Ehrenamtliche unverzichtbar - zum Beispiel bei der Freiwilligen Feuerwehr oder an Gerichten. Die gelernte Krankenschwester Katrin Nolte-Reimers aus Pinneberg hilft zum Beispiel als ehrenamtliche Richterin am Sozialgericht. "Mir ist es grundsätzlich wichtig ein Ehrenamt auszuführen, weil ich das für unsere Gesellschaft und den Zusammenhalt als wichtig verstehe. Diese Art Ehrenamt sagt mir sehr zu, weil dort die Beteiligung des Volkes an den richterlichen Entscheidungen sichergestellt wird."

In den Kreisen Pinneberg und Stormarn können aktuell wieder Vorschläge für Ehrenamtspreise gemacht werden. Nach einem Bericht des Landessozialministeriums gibt es in Schleswig-Holstein rund 19.121 zivilgesellschaftliche Organisationen, darunter 17.722 Vereine, 797 Stiftungen und 602 andere zivilgesellschaftliche Organisationen.

