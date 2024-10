Stand: 08.10.2024 17:27 Uhr Täter auf der Flucht: Schüsse in einem Wohngebiet in Trittau

In Trittau (Kreis Stormarn) sind am Montagabend Schüsse gefallen. Nun ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Ein Unbekannter hat laut Polizei in einem Wohngebiet mehrfach auf einen 32-jährigen Mann geschossen, der aber unverletzt blieb. Der Mann hatte nach Angaben der Polizei sein Auto vor seinem Wohnhaus in der Rausdorfer Straße abgestellt. Doch noch bevor er aussteigen konnte, eröffnete jemand das Feuer und schoß mehrfach auf das Fahrzeug und das Haus. Kurz danach fuhr ein silberner Wagen vom Tatort weg. Die Polizei vermutet, dass der mutmaßliche Täter darin saß.

Was die genauen Hintergründe der Tat sein könnten, ermitteln jetzt die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft. Dabei hoffen sie auch auf Mithilfe aus der Bevölkerung und suchen Zeugen. Der Täter sei noch auf der Flucht.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.10.2024 | 17:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Stormarn