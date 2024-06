Stand: 04.06.2024 09:51 Uhr THW aus Südholstein könnte bei Hochwasser in Bayern unterstützen

Die Hochwasserlage in Bayern ist weiter angespannt. Seit Tagen versuchen Tausende Einsatzkräfte gegen die Wassermassen anzukommen. Hilfe könnte auch aus Südholstein kommen. Das Technische Hilfswerk (THW) habe besondere Hochwasser-Fähigkeiten, sagt der THW-Vizepräsident Dierk Hansen: "In Elmshorn (Kreis Pinneberg) gibt es einen Hochwassermesspegel, um zu sehen, wie das Wasser fließt und wie hoch es ist. In Bad Segeberg gibt es sogar eine Hochleistungspumpe, die 5.000 Liter pro Minute abpumpen kann." Ob THW-Helfer aus Südholstein nach Süddeutschland ausrücken, ist noch unklar. Im Ernstfall wären sie innerhalb von wenigen Stunden abfahrbereit, sagt Dierk Hansen.

