Sylt: Brand im "Haus Metropol" in Westerland

Am Montagnachmittag hat es in Westerland auf Sylt in der Ferienwohnanlage "Haus Metropol" gebrannt. Laut der Gemeinde Sylt erlitten drei Menschen eine Rauchvergiftung. Das Feuer war im elften Stock des Hochhauses direkt am Strand ausgebrochen - laut Feuerwehr offenbar infolge eines Defekts in einem Stromverteilerkasten. Wegen der Rauchentwicklung mussten sieben Etagen evakuiert werden. Wie viele Menschen davon betroffen waren, konnten am Montagabend weder die Gemeinde Sylt noch die Leitstelle genau sagen. Laut SHZ konnten die Bewohner am frühen Abend in ihre Wohnungen zurückkehren.

Schlagwörter zu diesem Artikel Sylt