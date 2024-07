Stand: 02.07.2024 15:36 Uhr Sylt: Ausfälle und überfüllte Züge bei der Marschbahn

Sylt-Pendler brauchen am Dienstag auf der Bahnstrecke von Niebüll nach Westerland (beide Kreis Nordfriesland) wieder viel Geduld. Nach Angaben der Pendlerinitiative hat die Deutsche Bahn technische Probleme mit ihren Lokomotiven. Aus diesem Grund fallen immer wieder Züge zwischen dem Festland und der Insel aus.

Überfüllte Züge wegen kurzer Loks

Außerdem seien die Züge sehr voll, weil derzeit nur kurze Loks im Einsatz sind. Die seien wegen der Ferienzeit schnell an ihrer Kapazitätsgrenze, so ein Sprecher der Pendlerinitiative. Die Bahn hofft, dass die Züge am Mittwoch wieder planmäßig fahren.

