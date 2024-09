Stand: 16.09.2024 09:44 Uhr Südholsteiner wird Landesmeister im Dressurreiten

Am Wochenende wurde in Bad Segeberg (Kreis Segeberg) das 73. Landesturnier im Dressur-, Gelände- und Springreiten ausgetragen. Im höchsten Springreitwettbewerb der Länder Hamburg und Schleswig- Holstein hatte Paula de Boer Schwarz aus Hamburg die Nase vorn. Im Dressurreiten hat Felix Kneese vom Reit- und Fahrverein Wedel (Kreis Pinneberg) die Landesmeisterschaft gewonnen. Laut Veranstalter nahmen insgesamt rund 800 Reiterinnen und Reiter an dem Turnier teil.

Schlagwörter zu diesem Artikel Pferdesport Kreis Segeberg