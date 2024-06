Stand: 11.06.2024 10:29 Uhr Südholstein: Mehr Medienkompetenz an Grundschulen

Schulkinder kommen immer früher in Kontakt mit dem Internet und den Sozialen Medien. Deshalb reagieren jetzt auch die Schulen in Südholstein: Lehrerinnen und Lehrer von insgesamt 16 Grundschulen in den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Steinburg waren dafür bei einer Fortbildung. Es ging darum, wie Grundschülern Medienkompetenz beigebracht werden kann. Die Schulen dürfen ab jetzt den Namen "Internet-ABC-Schule Schleswig-Holstein" tragen, teilte das Bildungsministerium mit.

