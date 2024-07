Stand: 26.07.2024 15:29 Uhr Süderbrarup: Zum 431. Mal startet der Brarup-Markt

In Süderbrarup (Kreis Schleswig-Flensburg) hat am Nachmittag der Brarup-Markt begonnen. Bis zum kommenden Dienstag wird der größte ländliche Jahrmarkt Schleswig-Holsteins wieder Zehntausend Besucher anlocken. Bereits seit 431 Jahren gibt es den Kult-Jahrmarkt in Angeln. Zum letzten Mal übernimmt Marktmeister Dirk Lorenzen die Leitung und übergibt nach 30 Jahren an seinen Nachfolger, Bastian Gramm.

Der Brarupmarkt zählt zu einer festen Institution - auch viele Standbetreiber und Schausteller kommen seit Jahren immer wieder gerne. Für Lorenzen ist der Brarup-Markt etwas ganz Besonderes: "Das kann man quasi mit der 5. Jahreszeit vergleichen. Das ist ein Highlight. Nicht nur für Süderbrarup, nicht nur für Angeln, sondern das gesamte nördliche Schleswig-Holstein ist da sozusagen mit eingebunden und aufgefordert herzukommen. 300.000 Besucher in fünf Tagen, das ist schon ein gößeres Ereignis."

