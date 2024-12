Stand: 09.12.2024 16:09 Uhr Studierende der Fachhochschule Westküste gewinnen Digital Challenge

Eine Gruppe von Studierenden der Fachhochschule Westküste in Heide (Kreis Dithmarschen) hat die Digital Challenge 2024 gewonnen. Sie entwickelten in dem einwöchigen Wettbewerb Lösungsansätze zur Optimierung von zentralen Prozessen in der Windenergie. Sie schrieben ein Programm, dass die Beantragung von neuen Windkraftanlagen vereinfachen soll. Ausgerichtet wird der Wettbewerb vom Mittelstand-Digital Zentrum Schleswig-Holstein und von The Bay Areas e.V., einer Organisation, die die Regionen San Francisco, Kiel und Schleswig-Holstein zusammenbringt. Ziel des Wettbewerbes ist es, Studierende und Unternehmen zu verbinden und gemeinsam Ideen zu entwickeln. Das Preisgeld von 2.000 Euro teilen sich die Studierenden mit den Zweitplatzierten, die ebenfalls an der FH in Heide studieren.

Schlagwörter zu diesem Artikel Windenergie Kreis Dithmarschen