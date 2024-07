Stand: 10.07.2024 16:57 Uhr Stromausfall in Kaltenkirchen: Holstentherme läuft wieder

Der Betrieb der Holstentherme in Kaltenkirchen im Kreis Segeberg läuft wieder. Ein Stromausfall hatte am Dienstagvormittag 2.000 Haushalte für eine gute Stunde vom Netz abgeschnitten, nachdem bei Bauarbeiten eine Leitung beschädigt worden war. Auch die Holstentherme war betroffen - und zwar deutlich länger.

Die Therme musste sogar den Betrieb einstellen, bis spät abends arbeiteten Techniker an dem Problem. "So eine Anlage geht nicht einfach auf Knopfdruck wieder an. Wir haben alles nach und nach hochgefahren und dann geschaut, ob die Wasserwerte in Ordnung sind", sagte Sprecherin Kathleen Jansen NDR Schleswig-Holstein. Das war am Mittwochmorgen wieder der Fall, sodass die Therme öffnen konnte.

