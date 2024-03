Stand: 21.03.2024 11:57 Uhr Stromausfall in Eckernförde behoben

Ein Feuer in einer Trafostation in der Gasstraße hat am Donnerstagmorgen für einen Stromausfall in Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) gesorgt. Die Stadtwerke mussten die Anlage abschalten, etwa 75 Haushalte waren deswegen zeitweise ohne Strom. Die Feuerwehr hatte den Brand nach eigenen Angaben schnell im Griff. Um halb 10 konnten die betroffenen Haushalte durch Umschaltungen im Stromnetz laut Stadtwerke Neumünster wieder mit Strom versorgt werden. Die Schaltanlage muss derzeit von einer Spezialfirma vom Ruß befreit werden. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis in die Abendstunden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.03.2024 | 12:00 Uhr