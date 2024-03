Stand: 21.03.2024 09:24 Uhr Stromausfall in Eckernförde

Ein Feuer in einem Niederspannwerk sorgt aktuell für einen Stromausfall in Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Die Stadtwerke mussten die Anlage abschalten. Laut Polizei werden die Löscharbeiten noch mehrere Stunden dauern. Das Gebäude in der Gasstraße brennt seit etwa kurz nach 7 Uhr. Wie viele Haushalte ohne Strom sind und für wie lange, ist unklar - ebenso die Brandursache. Die Kriminalpolizei ist bereits vor Ort.

