Stand: 07.08.2024 14:50 Uhr Streit in Neumünster: Mann durch Bauchschuss verletzt

In Neumünster ist am Dienstagabend ein Mann durch einen Schuss in den Bauch schwer verletzt worden. Laut Staatsanwaltschaft Kiel waren zwei Männer in der Roonstraße in Streit geraten. Dabei zog demnach einer der beiden eine Waffe und schoss dem anderen in den Bauch.

Schütze stellt sich der Polizei

Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nicht mehr. Der Schütze stellte sich wenig später der Polizei. Zum genauen Hintergrund der Tat wollte sich die Kieler Staatsanwaltschaft noch nicht äußern.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.08.2024 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Neumünster