Stand: 02.08.2024 09:29 Uhr Streit eskaliert: Messerstich in Rendsburg

In Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist am Donnerstagnachmittag auf offener Straße ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert. Laut Polizei hat ein 28-Jähriger einen 35-jährigen Mann in der Innenstadt mit Pfefferspray angegriffen. Dieser zog daraufhin ein Messer und verletzte den Jüngeren damit im Brustbereich. Der Tatverdächtige flüchtete in Richtung Bahnhof.

Der Verletzte musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Lebensgefahr bestand laut Polizei nicht. Der 35-Jährige stellte sich später samt Tatwaffe der Polizei. Die Ermittlungen gegen ihn laufen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.08.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Rendsburg-Eckernförde