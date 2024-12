Stand: 17.12.2024 14:22 Uhr Streik bei Remondis: Teilweise wird kein Müll abgeholt

Die Gewerkschaft ver.di hat die Beschäftigten beim Unternehmen Remondis zu einem Warnstreik aufgerufen. Grund ist der landesweite Tarifkonflikt im Verkehrsgewerbe. Deshalb werden in einigen Kreisen des Landes am Dienstag und Mittwoch die Mülltonnen nicht geleert. Betroffen sind unter anderem die Kreise Rendsburg-Eckernförde und Plön sowie teilweise die Landeshauptstadt Kiel. Nach Angaben des Kreises Rendsburg-Eckernförde ist dort auch die Sperrmüllabfuhr betroffen. Nachholtermine gibt es nicht. Betroffene können ihren Müll in Plastik- bzw. Papiertüten zur nächsten Leerung stellen. Weitere Informationen gibt es auf den Internetseiten der zuständigen Abfallwirtschaftsbetriebe.

Die Gewerkschaft fordert 8,5 Prozent mehr Geld und 2,25 Euro pro Stunde für Entsorger zusätzlich. Remondis hat laut verdi in drei Verhandlungsrunden noch kein Gegenangebot abgegeben. Im Januar soll wieder verhandelt werden.

