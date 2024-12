Stand: 10.12.2024 10:05 Uhr Straßenverkehrsgefährdung in Hemmingstedt: Geschädigter gesucht

Die Polizei sucht wegen eines gefährlichen Fahrmanövers in Hemmingstedt (Kreis Dithmarschen) nach mindestens einem Geschädigten. Am Sonntagmittag soll gegen 12 Uhr ein grauer VW T-Roc auf Höhe der Raffinerie zu schnell überholt haben und wegen Gegenverkehrs gefährlich eingeschert sein. Der Fahrer ist angezeigt worden und wurde bereits ausfindig gemacht. Jetzt sucht die Polizei Heide einen weiteren Geschädigten in einem dunkelblauen Opel Cabriolet.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen