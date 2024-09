Stand: 12.09.2024 12:18 Uhr Störungen bei Kartenzahlungen auch in SH

Aktuell gibt es bundesweit Störungen bei der Zahlung mit EC-Karten, so auch in Schleswig-Holsten. Zum Beispiel in zwei Supermärkten in Norderstedt. Sowohl Kredit- als euch EC-Karten sollen betroffen sein, vor allem von Sparkasse, Volks- und Raiffeisenbanken sowie der Deutschen Bank. Über das Ausmaß und die Ursache gibt es noch keine genauen Informationen. Laut der Online-Plattform X sind nicht nur vereinzelte Händler betroffen.

