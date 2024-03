Stand: 05.03.2024 16:18 Uhr Stockelsdorf: Polizei fängt entlaufenes Pferd ein

Ein ausgebrochenes Pferd hat die Polizei in Stockelsdorf (Kreis Ostholstein) in der Nacht von Montag auf Dienstag über Stunden beschäftigt. Ein Autofahrer sichtete das Tier in der Segeberger Straße und rief daraufhin die Polizei. Die Beamten konnten den Wallach gemeinsam mit zwei hilfsbereiten Anwohnern einfangen. Sie brachten das Pferd auf eine eingezäunte Wiese - kurze Zeit später meldete sich die Besitzerin, sie konnte ihr Tier am Vormittag abholen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.03.2024 | 16:30 Uhr