Stand: 13.08.2024 11:12 Uhr Sternschnuppen am Himmel über der Westküste

Jedes Jahr um diese Zeit zieht der sogenannte Perseidenstrom am Himmel über uns hinweg. In der vergangenen Nacht waren die Sternschnuppen über der Landschaft Stapelholm im Kreis Nordfriesland und im Kreis Schleswig- Flensburg besonders gut zu beobachten, denn hier ist die Lichtverschmutzung besonders gering. Heinz Warnecke aus Stapel (Kreis Schleswig- Flensburg) hat sich das Spektakel nach eigenen Angaben bis halb drei in den Morgen angesehen.

20 Sternschuppen in einer Nacht

Alle drei bis vier Minuten hat Heinz Warnecke eine Sternschnuppe gezählt. Er gehört zu den Stapelholmer Sternenkiekern, die das Himmelsspektakel von sieben verschiedenen Aussichtsplätzen an der gesamten Westküste aus verfolgen. "Es waren ganz unterschiedliche, fünf oder sechs von denen waren ziemlich imposant, länglich und auch länger aufscheinend, mit einem Schweif hinten. Andere blitzen nur kurz auf und die meisten von denen waren östlich der Milchstraße, ziemlich weit weg vom Sternenbild Perseus, nach dem die Perseiden benannt sind. Die haben sich über den ganzen Himmel verteilt!"

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.08.2024 | 08:30 Uhr