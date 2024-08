Stand: 30.08.2024 16:31 Uhr Steinburg und Dithmarschen melden mehr Arbeitslose

Die Arbeitslosigkeit stieg zwar nicht dramatisch, aber sie stieg um 0,3 Prozentpunkte auf 6,1 Prozent. Damit liegt die Zahl leicht über dem Landesschnitt von 5,9 Prozent.

Weniger offene Stellen als im Juli

Außerdem meldeten die Betriebe 78 offene Stellen weniger als im Juli. Immerhin ist nach Angaben der Agentur Heide (Kreis Dithmarschen) das Angebot im Kreis Steinburg etwas größer als noch vor einem Jahr. Laut Martin Lieneke, Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Heide, sind alle Altersgruppen vom Anstieg der Arbeitslosigkeit betroffen. Allerdings sei der Anstieg im August wegen der Sommerflaute in der Urlaubszeit wenig überraschend, so ein Sprecher der Regionaldirektion Nord in Kiel.

Zahl der Ausbildungsstellen wird kleiner

Auch bei der Zahl der gemeldeten Ausbildungsstellen ist ein Rückgang erkennbar. Bis August wurden der Agentur rund 110 Ausbildungsstellen weniger gemeldet als im Vorjahreszeitraum. Trotzdem sind viele Stellen nach wie vor nicht besetzt, so die Agentur Heide.

