Stand: 27.06.2024 09:01 Uhr Stadt Pinneberg kauft Grundstück für neue Feuerwache

Die Stadt Pinneberg (Kreis Pinneberg) hat für die neue Feuerwache jetzt ein Grundstück an der Datumer Chausee im Süden der Stadt gekauft. An den Plänen hatte es zuvor massive Kritik gegeben, Anwohnerinnen und Anwohner befürchten, dass es durch die Einsatzfahrzeuge zu mehr Verkehr und dadurch auch zu einer größeren Unfallgefahr in der Nähe von einer Schule kommen könnte. Im Rahmen der Vertragsunterzeichnung erklärte Bürgermeister Thomas Voerste (parteilos), die Bedenken und Anregungen der Bürgerinnen und Bürger bei der Gestaltung der neuen Feuerwache einzubeziehen.

