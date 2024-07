Stand: 12.07.2024 17:02 Uhr Stadion-Neubau in Kiel: Diskussion um Parkhaus

In Zusammenhang mit der Ausschreibung des Neubaus für das Holstein-Stadion in Kiel stellt Investor Gerhard Lütje Forderungen. Dabei geht es um das Parkhaus neben dem Stadion, das aus den Planungen für den 75 Millionen Euro teuren Stadion-Neubau herausgenommen wurde. Es sei gut und richtig, dass es getrennt vom Stadion geplant und gebaut werde, aber es müsse auch gebaut werden, sagte Lütje NDR Schleswig-Holstein. Sollte das nicht parallel geschehen, so halte er 13 Millionen Euro von seinen zugesagten 20 Millionen Euro zurück - so teuer sei ein solcher Bau.

Die Stadt will in jedem Fall ein Parkhaus bauen, noch stehe aber nicht fest, wie das finanziert werden soll, sagte ein Sprecherin. Sollten 75 Millionen Euro für das Stadion nicht zusammenkommen, dann müsse beim Bau gespart werden.

Bauprojekt Holstein-Stadion europaweit ausgeschrieben

Der Schul- und Sportausschuss der Stadt Kiel hat inzwischen den Weg für ein neues Stadion frei gemacht: Drei Varianten für den Ausbau wurden europaweit ausgeschrieben. Der Antrag ist laut Stadt bei einer Gegenstimme der Linken beschlossen worden. "Das Stadion benötigt ausreichend viele Parkplätze entsprechend der Versammlungsstättenverordnung. Dies wird nur mit einem Parkhaus gelingen", betonte Stadtrat Gewerin Stöcken während der Sitzung. Die Planungen sollen parallel zum Stadion verlaufen.

Am kommenden Donnerstag wird die Ratsversammlung über den Antrag zum Stadionausbau abstimmen.

