Stand: 02.12.2024 15:10 Uhr Staatsschutz ermittelt nach Autobrand in Neustadt in Holstein

Nach einem Autobrand in Neustadt in Holstein (Kreis Ostholstein) ermittelt der Staatsschutz. Laut Polizei brannte der Wagen in der vergangenen Nacht vollständig aus, Menschen wurden nicht verletzt. Ob das Feuer durch einen technischen Defekt oder Brandstiftung verursacht wurde, ist noch unklar. Die Polizei prüft jedoch einen möglichen politisch motivierten Hintergrund. Nach Angaben der AfD Schleswig-Holstein gehörte das Auto einem Vorstandsmitglied ihrer Jugendorganisation "Junge Alternative" in der Region Südholstein. Die Ermittlungen dauern an.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Ostholstein AfD