Stand: 19.07.2024 08:56 Uhr Wegen Seeregenpfeifer: Sperrungen am Strand von St.Peter Ording

Aus Rücksicht auf den Seeregenpfeifer ist am Böhler Strand in St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) eine Schutzzone eingerichtet worden. Die seltenen Vögel befinden sich zurzeit in der Mauser und die Sandbänke von St. Peter-Ording gelten als sein bedeutendster Mauserplatz. Er wird mit nur noch 300 Brutpaaren in Deutschland als vom Aussterben bedrohte Vogelart eingestuft. Rund die Hälfte davon kommt während der Mauser nach St. Peter-Ording. Nach Angaben der Tourismuszentrale wird die Schutzzone noch bis Ende September bestehen bleiben. Das Reitgebiet am Böhler Strand kann aber weiterhin auf der verbliebenen Fläche genutzt werden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.07.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland