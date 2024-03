Sperrung nach Lkw-Unfall: A7 bei Rendsburg wieder frei Stand: 04.03.2024 19:20 Uhr Die A7 in Richtung Hamburg war nach einem Unfall mit einem Milchlaster bis etwa 19 Uhr gesperrt. Am Dienstag sind auf der Strecke Bauarbeiten geplant.

Weil ein Milchlaster nach einem Unfall geborgen werden musste, war die A7 zwischen Kreuz Rendsburg und Warder (Kreis Rendsburg-Eckernförde) am frühen Abend für zwei Stunden gesperrt. Ursprünglich war die Polizei von einer doppelt so langen Sperrung ausgegangen. Der Lkw war am Nachmittag in einer Baustelle von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich dabei festgefahren.

A7 am Dienstag geplant gesperrt

Die Strecke Richtung Hamburg soll am Dienstag auch nach Plan gesperrt werden, wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilt. Die Strecke wird zwischen den Anschlussstellen Owschlag und Rendsburg/Büdelsdorf von 9 bis 11 Uhr gesperrt. Nach Angaben der Autobahn GmbH müssen Schäden an der Fahrbahn beseitigt werden - dort gebe es ein Loch in der Straße.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.03.2024 | 18:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel A7 Kreis Rendsburg-Eckernförde