Stand: 06.10.2024 15:06 Uhr Smartphone am Steuer? - Landespolizei kontrolliert verstärkt

Ab Montag wird die Polizei in Schleswig-Holstein verstärkt Autofahrer kontrollieren. Vor allem will die Landespolizei gegen Autofahrerinnen und Autofahrer vorgehen, die am Steuer ihr Smartphone benutzen. "Drei Sekunden Ablenkung bei 50 Kilometern pro Stunde bedeuten über 40 Meter Blindflug", so die Landespolizei in einer Mitteilung. Smartphones erhöhen die Unfallwahrscheinlichkeit demnach erheblich. Außerdem wollen die Beamtinnen und Beamten darauf achten, ob alle Verkehrsteilnehmer den Sicherheitsgurt angelegt haben. Die verstärkten Kontrollen sollen bis kommenden Sonntag laufen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.10.2024 | 15:00 Uhr