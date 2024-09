Stand: 25.09.2024 09:27 Uhr Skulpturenpark – Kunstwerke zum Thema NATURGEWALT

In Reußenköge im Kreis Nordfrieslandstehen ab sofort meterhohe Holzskulpturen. Der Skulpturenpark an der dortigen Koogshalle ist das Ergebnis eines Projektes von Auszubildenden der Werkkunstschule Flensburg, die Holzbildhauerei lernen. Mit Kettensägen, Schnitzeisen, Klüpfel, Schleifscheiben und mehr, entstanden teilweise in spektakulärer Kreativität zum Thema Naturgewalt Kunstwerke, die nun der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Die Skulpturen sind teilweise zweieinhalb Meter hoch. Die insgesamt achtzehn Skulpturen können rund um die Uhr besichtigt werden und sind nachts beleuchtet.

Sinn dieses Projektes war nicht nur die Kreativität im Beruf des Holzbildhauers zu zeigen, wichtig dabei war auch die öffentliche Wahrnehmung des Holzbildhauerhandwerks mit den Schwerpunkten, Möbelgestaltung, Bühnengestaltung und vor allem dem Denkmalschutz zu schärfen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland