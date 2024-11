Stand: 09.11.2024 11:35 Uhr Sieben Menschen bei Unfall in Bad Schwartau verletzt

Bei einem Unfall in Bad Schwartau (Kreis Ostholstein) sind in der Nacht zum Sonnabend sieben Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Zwei Autos waren laut Polizei an einer Kreuzung zusammen gestoßen - die Beamten vermuten, dass ein Fahrer die Vorfahrt missachtet hat. Zwei Menschen mussten aus dem Fahrzeug befreit werden. Es waren Helfer von vier Feuerwehren und mehrere Notärzte vor Ort.

