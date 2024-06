Stand: 04.06.2024 08:14 Uhr Seligmann neuer CDU-Kreisvorsitzender im Kreis Plön

Am Montagabend hat die Plöner CDU auf ihrem Kreisparteitag in Holm Jens-Uwe Seligmann zum neuen Kreisvorsitzenden gewählt. 63 Prozent der Mitglieder stimmten für ihn. Vorgänger Werner Kalinka stand in der Vergangenheit immer wieder in der Kritik. Er soll ein Klima der Angst in der Partei verbreitet haben, wirft ihm Seligmann vor. Während der Veranstaltung kam es unter anderem zu Buhrufen. Der 62-jährige Seligmann will nun als Brückenbauer fungieren. Er sagte, dass diese Auseinandersetzungen aufhören müssen, da diese die Arbeit der Partei lähme. Sein Ziel sei nun, die Mitglieder wieder zusammenzuführen und eine klare Strategie aufzustellen, um die Plöner CDU zu stärken.

