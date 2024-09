Stand: 12.09.2024 16:12 Uhr Seenotretter retten Fischer in Lübecker Bucht

Seenotretter aus Grömitz und Travemünde (Kreis Ostholstein) haben am Mittwoch einen Fischer samt Kutter in der Lübecker Bucht gerettet. Das hat die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger mitgeteilt. Über Funk sendete der Fischer aus Travemünde um 16.15 Uhr "Mayday" - das Signal für unmittelbare Lebensgefahr. Eindringendes Wasser hatte in seinem etwa neuneinhalb Meter langen Fischkutter bereits den Maschinenraum überspült. Der sinkende Kutter befand sich zu diesem Zeitpunkt etwa zweieinhalb Seemeilen vor Travemünde. Die Seenotretter konnten das Wasser abpumpen und das Schiff sicher nach Travemünde schleppen. Der Fischer blieb unverletzt. Wie es zu dem Wassereinbruch kommen konnte, ist noch unklar.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 16:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.09.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck